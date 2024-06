Delitto Matteotti, 100 anni fa la morte del politico che sfidò il fascismo: «Il mio discorso l'ho fatto. Ora preparate il discorso funebre per me»

«I deputati fascisti reagirono violentemente. Per un momento, sembrò che nell'aula il dibattito finisse tragicamente. L'onorevole Matteotti terminò il suo discorso fra gli urli minacciosi della maggioranza. Riprendendo il suo posto, egli disse scherzosamente ai suoi amici: 'Io, il mio discorso l'ho fatto. Ora, tocca a voi preparare il discorso funebre per me».



Emilio Lussu, nel suo libro intitolato “Marcia su Roma e dintorni”, riferisce in questo modo quanto avvenne il 30 maggio 1924 alla Camera dei Deputati, appena riunita dopo le elezioni di aprile che avevano visto una netta affermazione del partito fascista. Il socialista Giacomo Matteotti prese la parola per denunciare i brogli elettorali che avevano falsato il voto, ma anche la deriva autoritaria che il governo Mussolini stava imprimendo al Paese, suscitando vive rimostranze da parte dei deputati fascisti. Quel discorso segnò tragicamente il suo destino.