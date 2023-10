Tumore al seno, Mattarella premia Mara Venier (e Domenica in): impegnata da 25 anni per promuovere la lotta contro il cancro

Il Capo di Stato Sergio Mattarella premia Mara Venier con il riconoscimento Airc «Credere nella Ricerca» per il suo impegno in oltre 25 anni di Domenica In. Un messaggio chiaro: la prevenzione e la ricerca ti salvano la vita.

«Il cancro del seno è orami curabile per il 90% dei casi. Sono stati fatti enormi passi in avanti, il professor Veronesi sarebbe felice di tutto questo, perché era quello che lui voleva. Ma dobbiamo accelerare, perché dobbiamo arrivare al 100% delle donne colpite da un tumore del seno. Quel 90% è già tanto, ma io voglio arrivare al 100%. Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Stiamo vivendo questo momento terribile di guerra, però dobbiamo esserci sempre e comunque per la ricerca».





Domenica In, Mara Venier sgrida Mariotto: «A Ballando hai esagerato, chiedi scusa a Wanda Nara». Cosa è successo

Mara Venier, festa di compleanno (in ritardo) circondata dai suoi amori: l'imprevisto con la "candelina"