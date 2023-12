Si procura piacere in spiaggia davanti ai bagnanti e viene arrestata. Si suicida dopo 8 mesi e il video diventa virale

La storia di una donna che i famiiari hanno sempre definito "selvaggia", caduta nel baratro dell'alcol e della droga dopo l'arresto per aver commesso degli atti intimi in luogo pubblico. Questo perché si è procurata piacere in una spiaggia, coprendosi solo con un telo da mare. Poi, a 8 mesi dall'arresto per quei fatti, il suicidio nel proprio appartamento con un colpo d'arma da fuoco alla testa. Dopo la tragica morte, pochi giorni fa è stato pubblicato il video dell'arresto della 35enne avvenuto in spiaggia, e quelle immagini, viste e condivise da milioni di persone, sono diventate virali.