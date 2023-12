Masterchef 13 al via: dove vedere diretta e streaming. Giudici, ospiti, concorrenti e Stress test. Ecco tutte le novità

MasterChef Italia, riparte questa sera con la nuova stagione, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano ad entrare nella Masterclass più famosa d'Italia. A guidare il racconto il trio delle meraviglie formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Barbara D'Urso, la cena di Natale con gli amici vip: da Massimo Boldi e Diego Abatantuono, il commento dei fan è esilarante

Masterchef 13 al via: dove vedere la diretta, lo streaming. Giudici, ospiti, concorrenti e Stress test. Ecco tutte le novità

Teo Mammucari e la finale di Ballando, la rivelazione a Milly Carlucci

Masterchef Italia, i giudici

La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali di quest’anno, come sempre, è nelle mani dell’irresistibile trio in giuria di Masterchef Italia formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per il quinto anno consecutivo per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive, in un percorso appassionante che porterà fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Edoardo Franco, l’originale ed esuberante ex rider di Varese.