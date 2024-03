Massimiliano Caiazzo, fidanzata, carriera e profili social: chi è l'attore di «Mare Fuori» ospite a C'è Posta Per Te

Nuova puntata di C'è Posta Per Te. Tra gli ospiti di Maria De Filippi c'è anche Massimiliano Caiazzo, uno dei volti più famosi della serie targata Rai «Mare Fuori». Nella serie di successo ambientata a Napoli, interpreta Carmine Di Salvo, un adolescente appartenente a una nota famiglia camorrista, che però sogna in futuro di lavorare come parrucchiere.

Chi è Massimiliano Caiazzo

Classe 1997, originario di Vico Equense, Massimiliano Caiazzo ha conquistato la popolarità grazie al ruolo di Carmine nella fortunata serie di Mare Fuori. Sin da piccolo ha manifestato la sua attitudine verso la recitazione e subito dopo aver frequentato il liceo scientifico si è iscritto alla scuola di Gianfelice Imparato, accademia di cinema Mèliès. In seguito si è trasferito a Roma per dove ha partecipato ad altri corsi di recitazione e ha iniziato a fare i primi provini. Scelto per recitare in alcuni cortometraggi come “Il simposio di Platone” e ” Sorrentum”, Caiazzo ha intrapreso con successo la carriera di attore.