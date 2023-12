Il figlio non torna a casa da scuola, la mamma attiva l'app di tracciamento del telefono e lo scopre mentre fa sesso con la sua insegnante

Mamma Sherlock Holmes ha scoperto che il figlio, studente alla South Mecklenburg High School, faceva sesso con la sua prof di 26 anni, Gabriela Neufeld. E questo l'ha scoperto con un'applicazione che potrebbe essere uscita dalla serie cult distopica Black Mirror.

Vedendo che il figlio non tornava a casa, la mamma ha deciso di attivare l'app di tracciamento per la sicurezza della famiglia Life360. Ha così potuto inseguire il figlio, trovandolo, si apprende da People, nell'atto di avere un rapporto sessuale con la propria insegnante.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Sexual Assault Unit have arrested and charged Gabriela Neufeld (DOB 05/07/1997) with felony Sexual Activity with a Student by Teacher. See the full media release in our newsroom: https://t.co/gFYv4gruAT pic.twitter.com/gQMdl864zm