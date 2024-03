Italia spaccata, temporali al Nord e vento al Sud. Pericolo valanghe e nevicate record

La Pasqua spacca in due l'Italia. Pioggia e neve in montagna al Nord e vento caldo del Sahara al Centro-Sud. Previsto, poi, un peggioramento per la giornata di Pasquetta che costringerà molti a rinunciare al tradizionale pic-nic. Violenti temporali in Lombardia, e in particolare a Milano, anche se l'intensità del vento è calata rispetto a Sabato Santo, 30 marzo. Ancora sotto controllo i fiumi Seveso e Lambro.

Nel Varesotto nella notte si è aperta una voragine a causa del cedimento del manto stradale ampia cinque metri e profonda sei metri, a poca distanza da un'abitazione, evacuata una famiglia. Ondata di maltempo anche su Valtellina e Valchiavenna, con fitte nevicate e temperature al di sotto delle medie stagionali, e sulle montagne del Veneto. Imbiancate le località delle Dolomiti.

Milano, bomba d'acqua con rami caduti e turisti in fuga. Tromba d'aria e voragine nel Varesotto, una famiglia evacuata