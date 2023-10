Meteo, crolla un ponte nel Parmense, allerta rossa dall'Emilia alla Toscana. Rischio idrogeolico in Campania

Maltempo sulla Penisola, da Nord a Sud. Allerta nel Parmense, dove è crollato un ponte. Precauzione in Toscana mentre la Campania segna l'allerta gialla fino alle ore 20 di domani. Nella regione emiliana, invece, l'attenzione è di colore rosso per le condizioni meteo . L'allarme delle campagne, in un ottobre bollente segnato però da una media di oltre quattro eventi estremi al giorno tra nubifragi, alluvioni e trombe d'aria che colpiscono le coltivazioni ingannate dalle alte temperature. È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Eswd (European Severe Weather Database).

