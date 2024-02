Maltempo in arrivo: allerta arancione in Friuli Venezia Giulia. Gialla in Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio e Trentino

Dopo le giornate di bel tempo delle scorse settimane, torna il maltempo sull'Italia. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia. Gialla nel Lazio e a Milano, vento forte a Venezia, e anche in provincia di Trento. In Liguria attese grandinate e venti di burrasca. Insomma, atteso un generalizzato peggioramento, soprattutto al Nord e al Centro Italia. Non mancheranno i piovaschi al Sud.