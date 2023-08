Ergastolo all'infermiera killer di neonati: per Lucy Letby niente libertà condizionale. «Ha agito con premeditazione, calcolo e malizia»

Condanna all'ergastolo per Lucy Letby senza possibilità di ottenere la libertà condizionale. L'infermiera inglese Lucy Letby è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital, Inghilterra occidentale, tra il 2015 e il 2016. Lo ha stabilito la Manchester Crown Court.

Nel leggere la sentenza in diretta tv il giudice James Goss ha parlato di «premeditazione, calcolo e malizia» nelle azioni compiute da Letby, che hanno avuto un «impatto immenso» su molte famiglie.

I neonati potevano essere salvati

Alcuni dei bambini uccisi da Lucy Letby potevano essere salvati. Bisognava solo che i direttori ospedalieri e i medici avessero più coraggio, oltre a dare più peso agli indizi, alle prove e ai «suggerimenti» rilasciati dalle parole e dalle azioni dell'infermiera killer.

Un retroscena emerso grazie all'indagine delle forze dell'ordine e al buon senso di qualche collega della donna che ieri, venerdì 18 agosto, è stata condannata dal tribunale britannico per l'omicidio di 7 neonati, uccisi tra il 2012 e il 2016.