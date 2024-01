Luchè rivela: «A 9 anni ho visto il primo omicidio e a 18 mi hanno puntato una pistola alla testa»

Il rapper napoletano Luchè è stato protagonista di una puntata del podcast di Luca Casadei, "One More Time", dove ha raccontato alcuni episodi della sua vita, dall’infanzia all’adolescenza nei quartieri difficili di Napoli, tra cui la prima volta che ha visto la scena di un omicidio: «Quando avevo appena 9 anni abitavo con la mia famiglia in un palazzo molto grande mi vennero a bussare i miei amici e mi dissero di scendere, perché era successa una cosa al bar sotto. Quando arrivai c’era una folla enorme e una lunga striscia di sangue che arrivava dal bancone al marciapiede».

Andiamo a leggere altre dichiarazioni del rapper napoletano.