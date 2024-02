Luca Cammalleri, in carcere in Romania con Filippo Mosca: «Privato di ogni dignità, si sta spegnendo. Il governo lo faccia tornare a casa»

Non c'è solo Ilaria Salis tra gli italiani detenuti all'estero. In cella con Filippo Mosca, detenuto in Romania a Costanza, c'è un altro nostro giovane connazionale: si chiama Luca Cammalleri, ha 30 anni ed è detenuto a Porta Alba da maggio 2023, con un'altra ragazza sempre italiana. Luca è accusato di traffico internazionale di droga e possesso di stupefacenti per una vicenda a dir poco controversa (legata a 150 grammi di droga): condannato a otto anni e due mesi, la sua famiglia non ci sta e riguardo il processo di primo grado ha denunciato gravi irregolarità.