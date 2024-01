Lorenzo, 6 anni e una malattia rara, non può andare a scuola perché manca l'infermiere: 180 compagnetti non entrano per protesta

Lorenzo, un bambino di 6 anni affetto dalla rara malattia neuromuscolare Sma (atrofia muscolare spinale), non può frequentare le lezioni a causa della necessità di assistenza e di un infermiere specializzato. Considerata la sua condizione medica, il piccolo, residente ad Arco Felice, Pozzuoli, avrebbe bisogno della presenza di un professionista sanitario in grado di intervenire in caso di emergenza, ma fino ad ora non si è mosso niente.

Il problema va avanti da mesi

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la mamma di Lorenzo, Brunella, ha sottolineato che la situazione era già nota alla scuola e all'ASL da tempo. «Siamo a gennaio e dopo mesi di attesa e di giornate passate tra uffici tecnici e medici, non hanno ancora risolto il problema», ha spiegato la donna.