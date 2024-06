Andare al mare è sempre più una sfida. Col riscaldamento globale, sono diminuite le ore in cui si può stare in tutta tranquillità al sole ed è necessario proteggersi al meglio e anche andarsene quando necessario. Tuttavia, oltre alla crema solare, ci sono indumenti e accessori irrinunciabili che dobbiamo mettere in valigia quando andiamo in vacanza in spiaggia.