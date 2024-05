Leclerc, chi è la fidanzata Alexandra Saint Mleux: età, lavoro, Instagram

Alexandra Saint Mleux è la fidanzata del pilota di Formula Uno Charles Leclerc. Il "predestinato" che guida la Ferrari numero 16, nelle scorse ore, ha sistemato in bacheca un altro trofeo: ha, infatti, vinto il Gran Premio di Montecarlo e accanto a lui c'era anche la sua Alexandra. I due fanno coppia fissa ormai da un po' di tempo, ma chi è la ragazza che ha fatto breccia nel cuore del pilota (e per la sua bellezza ha attirato tutti gli sguardi di Monaco su di sé) che è anche molto riservato per ciò che riguarda la sua vita sentimentale?