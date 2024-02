Il ceo di Kellogg's come la regina Maria Antonietta: «I poveri hanno fame? Mangino cereali anche a cena»

Dopo la regina Maria Antonietta alla fine del 1700, oggi tocca al ceo di Kellogg's. «I poveri non hanno pane? Mangino le brioches», disse la moglie di Luigi XVI secondo la leggenda, in una citazione mai confermata e senza riscontri storici. E le parole di Gary Pilnick, ceo del marchio più famoso di cereali, non si discostano molto: «Le famiglie povere dovrebbero prendere in considerazione di sfamarsi mangiando cereali per cena», ha detto.