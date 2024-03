Kate e William, il nuovo video insieme scaccia le voci di crisi. La storia d'amore della coppia reale tra alti e bassi

Il sogno di tutte le ragazze negli Anni 2000 era uno: William. Principe, biondo (e con parecchi capelli in più), uno sguardo magnetico e sofferto. Tutto e il contrario di tutto. Bello come sua madre Lady Diana, morta prematuramente il 31 agosto 1997. Ma con la testa sulle spalle come suo padre, Re Carlo III, 75 anni.