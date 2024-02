«Kate Middleton in coma», «anoressica», «bulimica»: palazzo irritato per le voci (false) sulla principessa

Palazzo verso un possibile crollo di nervi. L'irritazione a Buckingham Palace è alle stelle. Le speculazioni della stampa britannica e internazionali sulla salute della Principessa di Cambridge e Galles, Kate Middleton, 42 anni, stanno irritando i membri della royal family. Secondo, quanto emerge da fonti vicine ai Windsor e citati dal Times, i reali sarebbero "furiosi" per le "voci infondate" su un ipotetico stato comatoso in cui sarebbe finita la principessa.

Non solo. Come rivelato recentemente da In Touch Weekly, il principe di Cambridge e Galles William sarebbe "furioso" in particolare per la voce sul presunto disturbo alimentare della moglie. Un insider del palazzo, infatti, sostiene che le voci su una possibile anoressia o bulimia della futura regina urtano la sensibilità del principe perché sua madre, la principessa Diana, morta prematuramente in un incidente d'auto il 31 agosto 1997, soffriva di di disturbi alimentari.

Middleton è stata ricoverata lo scorso 16 gennaio, il comunicato stampa è uscito il giorno successivo, per un intervento "programmato all'addome". Ad oggi ancora misteriose le cause.