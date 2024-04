Kate e il ricatto reale: «Costretta a parlare del cancro. Meghan non andrà a Londra, ha già la scusa pronta»

Una fuga di notizie dietro l'annuncio choc. Non c'è pace per la duchessa di Cambridge e Galles, Kate Middleton, 42 anni. Nuovi pesanti rumors sul video della principessa in cui ha annunciato al mondo di essere in cura contro il cancro. Secondo il Daily Mail, pare che Middleton sia stata costretta a raccontare quello che stava accadendo. Il motivo? Qualcuno aveva scoperto la diagnosi ricevuta dopo l'intervento "programmato" all'addome di gennaio alla London Clinic. E voleva "vendere" lo scoop bomba al mondo. La moglie del principe William non ha, quindi, più potuto tacere, anche se ha parlato delle sue condizioni di salute prima con i figli, i principini George, Charlotte e Louis.