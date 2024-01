Kate Middleton operata all'addome: «In ospedale per 14 giorni, le sue condizioni serie»

Kate Middleton, la principessa di Galles, è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome martedì 16 gennaio presso il London Clinic, un ospedale privato situato a Londra, nelle vicinanze di Regent's Park. Secondo quanto riportato dalla casa reale britannica, l'intervento era stato programmato e si è concluso con successo. La notizia dell'operazione è stata resa pubblica il mercoledì 17 gennaio. Nonostante la casa reale non abbia specificato la natura precisa dell'intervento, una fonte della BBC ha confermato che non si tratta di un problema di cancro, ma comunque di una questione medica seria.

La degenza

La principessa di Galles, che ha compiuto 42 anni il 9 gennaio scorso, rimarrà ricoverata presso l'ospedale per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni. Questo prolungato periodo di degenza suggerisce che non si sia trattato di un intervento leggero, e di conseguenza, la principessa non riprenderà gli impegni ufficiali fino a dopo Pasqua, che quest'anno cade il 30 marzo, come dichiarato nel comunicato ufficiale.

Inoltre, il principe William, il marito di Kate, ha deciso di rinviare tutti i suoi appuntamenti ufficiali durante il periodo del ricovero della moglie e anche dopo la sua dimissione dall'ospedale, per essere al suo fianco e prendersi cura dei loro figli. Questo include il ritardo di impegni internazionali precedentemente pianificati.