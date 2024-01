Kate Middleton e il mistero della malattia: il precedente quando era incinta. E Meghan Markle non torna in Suits

Tutto è bene quel che finisce bene. La principessa di Galles Kate Middleton «sta bene» e «sta facendo grossi progressi». La 42enne è in convalescenza nella sua lussuosa dimora, l'Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor. Nelle scorse ore, infatti, Kate, dopo due settimane in ospedale per un intervento «programmato» alla London Clinic, è tornata a casa, dove ha potuto riabbracciare i suoi tre figli: George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni. La principessa, secondo il beninformato tabloid Page Six, sarebbe «entusiasta».

Un entusiasmo, che però, non svela il mistero che si cela dietro l'operazione a cui è stata sottoposta. Perfino i suoi più stretti collaboratori, come rivelato già nei giorni scorsi, non sapevano. La principessa non avrebbe detto loro nulla, nemmeno in occasione dei momenti trascorsi «in serenità» insieme durante le vacanze natalizie.

Intanto, per l'altra grande attrice non protagonista della Royal family, Meghan Markle, sembrano arrivare brutte notizie: nessun ritorno sulle scene, almeno per il momento.

L'intervento e il ricovero di Kate

Middleton è tornata a casa dalla sua amata famiglia – di cui cura personalmente ogni singola esigenza, demandando il meno possibile ad altri i suoi impegni da mamma – dopo aver trascorso 13 notti in ospedale a seguito di un «intervento chirurgico addominale programmato» è stata dimessa. «La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare l'intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico. La famiglia di Galles continua ad essere grata per gli auguri che ha ricevuto da tutto il mondo». Un messaggio istituzionale, quello di Kensington Palace, che nulla aggiunge a quanto trapelato nei giorni scorsi. L'unico dettaglio inedito a trapelare è che l'annuncio diffuso di mercoledì 17 gennaio è seguito all'operazione che si è tenuta il giorno prima, martedì 16 gennaio.

«L'intervento – si legge nella nota – ha avuto successo». Tuttavia, «sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua».