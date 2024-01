Kate Middleton e il mistero della malattia: il precedente quando era incinta. E Meghan Markle non torna in Suits

Tutto è bene quel che finisce bene. La principessa di Galles Kate Middleton «sta bene» e «sta facendo grossi progressi». La 42enne è in convalescenza nella sua lussuosa dimora, l'Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor. Nelle scorse ore, infatti, Kate, dopo due settimane in ospedale per un intervento «programmato» alla London Clinic, è tornata a casa, dove ha potuto riabbracciare i suoi tre figli: George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni. La principessa, secondo il beninformato tabloid Page Six, sarebbe «entusiasta».

Un entusiasmo, che però, non svela il mistero che si cela dietro l'operazione a cui è stata sottoposta. Perfino i suoi più stretti collaboratori, come rivelato già nei giorni scorsi, non sapevano. La principessa non avrebbe detto loro nulla, nemmeno in occasione dei momenti trascorsi «in serenità» insieme durante le vacanze natalizie.

Intanto, per l'altra grande attrice non protagonista della Royal family, Meghan Markle, sembrano arrivare brutte notizie: nessun ritorno sulle scene, almeno per il momento.