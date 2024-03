Kate e il foto gate: «Meghan se la ride, non avrebbe mai fatto un errore simile». Il web incrimina lo scatto con William

Uno scivolone mediatico inaspettato. Soprattutto se a farlo è una persona ritenuta sempre impeccabile. Non c'è pace per la famiglia reale. Alle prese con scandali e voci. In particolare, crea apprensione la salute della duchessa di Cambridge e Galles Kate Middleton, 42 anni: i sudditi vogliono rivedere la loro futura regina e le recenti voci e piccoli "errori" di comunicazione provocano un vero e proprio terremoto mediatico. Che, secondo Page Six, avrebbe dato molta soddisfazione alla «duchessa ribelle» Meghan Markle, 42 anni: «Lei non l'avrebbe mai fatto», dice una fonte.

La scelta "infelice" di photoshoppare la foto con i principini, infatti, ha gettato parecchie ombre sui reali. Il suo mea culpa social, poi, sembrerebbe essere un autogol: la versione della principessa sui social segnala falle nella comunicazione istituzionale, che a tratti appare "sciatta".

Non solo. La foto "rubata" con il principe William agita nuovi rumors sui royals. Secondo i media americani, «Middleton non è veramente Middleton» o quantomeno non starebbe così bene come appare in foto. Ma perché voci simili riescono a trovare "credibilità"?

Kate Middleton e la foto ritoccata, Antonio Caprarica: «Che sciatteria»