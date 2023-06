Kata scomparsa, sentito dagli investigatori il fratellino di 7 anni. La zia: «Abbiamo una speranza in più». Il mistero dei volantini: sto bene

Kata non si trova. Hanno dato esito negativo i controlli effettuati ieri sera dai carabinieri con le unità cinofile a Firenze, in via Monteverdi, in alcuni alloggi Inpdap occupati, a poche centinaia di metri dall'ex hotel Astor, l'edificio a sua volta occupato, dove viveva con la famiglia Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dai pubblici ministeri Giuseppe Ledda e Christine Von Borries della Dda di Firenze, titolari del fascicolo aperto per l'ipotesi di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Bimba scomparsa, la mamma portata in ospedale: «Ha bevuto della candeggina». Anche i droni per cercare la piccola Kata

Ore di ansia per Kata, la bambina scomparsa a Firenze: ipotesi rapimento