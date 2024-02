Karol Canu e Giuseppe Contini scomparsi a Olbia, ancora nessuna notizia a otto giorni dalla sparizione dei due ragazzi di 15 e 17 anni. La preoccupazione delle famiglie aumenta di ora in ora, così come si fa sempre più fitto il giallo su cosa sia successo davvero. Sono usciti di casa nel tardo pomeriggio del 25 gennaio scorso e non sono mai rientrati, da quel momento non si sa più nulla di loro.