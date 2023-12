«Eredità anticipata, così ho avuto 100mila euro da mia madre e ho cambiato vita: prima non arrivavo a fine mese»

Investire il proprio capitale per progetti futuri e duraturi diventa sempre più impegnativo: sacrifici, risparmi, moderazione sono criteri ormai lontani dalle generazioni del presente, immerse in un'era caratterizzata da consumismo e globalismo. 'Spendere' è diventata la parola chiave della società capitalista in cui l'uomo vive attualmente e ai 'vizi' risulta sempre più difficile rinunciare. Ma non sempre i giovani puntano a sperperare i propri soldi in piaceri fugaci: lo dimostra la storia di Jillian Pretzel, che quando aveva 25 anni ha investito l'eredità di sua nonna in un progetto a lungo termine che ha dato i suoi frutti col passare del tempo e le ha concesso di vivere tranquilla quando è cresciuta per poi diventare mamma di due bambini.