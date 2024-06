Italia-Albania: dove vedere in tv e streaming la prima partita di Euro2024, orario e probabili formazioni

Ci avviciniamo all'inizio di Euro2024 e l'Italia si prepara al debutto contro l'Albania, in programma sabato 15 giugno. Gli azzurri di Spalletti hanno iniziato ad allenarsi in Germania, a Dortmund, e il ct Luciano Spalletti sta lavorando su diverse soluzioni. Anche nell'eventualità che Nicolò Barella non dovesse farcela per la prima gara del girone. Il centrocampista dell'Inter infatti si è allenato a parte per smaltire il problema muscolare ma filtra ottimismo per un suo recupero, almeno dalla panchina.

Europei 2024, primo allenamento dell'Italia: differenziato per Barella, Fagioli lavora in palestra. Problemi per Frattesi