IT Wallet, come funziona e quando arriva il nuovo portafoglio digitale: l'app che sostituirà Spid e Cie

Identità digitali. Arriva IT wallet. Si tratta il portafoglio digitale che l’Italia si appresta a lanciare, in arrivo dal 2024. Conterrà i principali documenti del cittadino, e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che serve per rapportarsi con la Pa. Quello che oggi è rappresentato da SPID e CIE.

Il wallet conterrà inizialmente anche la tessera sanitaria e la carta delle disabilità. Poi sarà contenitore per la patente e successivamente delle carte e dei documenti di aziende private con cui il singolo cittadino ha rapporti.