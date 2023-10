Inquisitor Ghost suicida, il papà di Vincent Plicchi: «Aveva successo su TikTok, ucciso da altri influencer per la visibilità»

Quando Matteo Plicchi ha sfondato la porta-finestra della casa del figlio Vincent, sullo stesso pianerottolo della sua, sui colli di Bologna, non ha potuto far altro che assistere agli ultimi istanti del figlio. Il ragazzo, 23 anni, conosciuto sui social come Inquisitor Ghost, si è tolto la vita durante una diretta su TikTok. Non una scelta casuale: sarebbe proprio l'ondata d'odio ricevuta sul social network cinese, con infamanti accuse di pedofilia, ad avergli causato un dolore troppo grande da sopportare. «Non sbaglio se dico che è rientrato su TikTok e ha visto quello shitstorm (la tempesta di insulti social, ndr) a cui non ha retto: migliaia e migliaia di accuse fasulle...», dice ora il papà di Vincent. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati né ipotesi di reato.

Inquisitor Ghost, influencer di TikTok si uccide in diretta social: Vincent Plicchi aveva 23 anni

Bambini di 11 anni bullizzano un disabile e pubblicano il video sui social: spogliato e costretto a baciare i piedi. «Un gioco»