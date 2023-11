Indi Gregory, la decisione sullo stop alle macchine slitta alle 17.30. Schillaci: «Abbiamo dato la cittadinanza, pronti ad accoglierla»

Almeno un altro giorno di vita. «La decisione su Indi Gregory è prevista alle 17.30». Così Simone Pillon, avvocato che segue la famiglia Gregory, su X. Slitta nel tardo pomeriggio l'ennesimo pronunciamento di un giudice britannico sul caso Indi, la bimba di 8 mesi nata con una grave malattia mitocondriale degenerativa incurabile. Le macchine che la tengono in vita non sono state ancora staccate, almeno non venerdì 10 novembre.