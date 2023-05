Incoronazione re Carlo, proteste e contestatori in piazza al grido «Not my King». Tutte le spine nel fianco del monarca

L'incoronazione di re Carlo III non sarà ricordata solo per l'accoglienza ai potenti della Terra nei saloni fastosi di Buckingham Palace, la strizzata d'occhio alla gente comune per strada (alla ricerca di una popolarità che rischia - in qualche misura - di sfuggire dalle mani di una monarchia in transizione), ma anche per le sonore proteste contro il re, al grido di «Not my king».

La vigilia della solenne incoronazione formale di re Carlo III e della regina consorte Camilla si è consumata nell'attesa generale di tanta parte del Regno Unito - e di una vasta platea di ammiratori o curiosi in giro per il mondo - fra la navate dell'abbazia di Westminster nel cuore di Londra: luogo simbolo di questi riti regali da quasi mille anni e teatro di un appuntamento col destino rinviato per 7 decenni nella vita del primogenito di Elisabetta II.

