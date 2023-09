Incidenti, l'ennesima strage sulle strade italiane: 8 morti nel weekend

Weekend con ennesima strage sulle strade: il bilancio degli incidenti stradali mortali in Italia è drammatico. Nell'incidente stradale avvenuto oggi sulla Flaminia sono morte due persone. Un uomo di 49 anni è morto e il figlio ricoverato in rianimazione a Torino, dopo un incidente in cui genitore e bimbo in bicicletta e sono rimasti investiti da un auto. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. In uno scontro tra due moto nel Parmense, poi, ha perso la vita un giovane di 22anni di Fornovo. Non solo, un uomo è morto a Brindisi in seguito ai gravi traumi riportati in un incidente stradale in cui ha perso il controllo della sua Dacia Duster, che pare essersi ribaltata più volte. Morto poi, anche il pensionato di 79 anni di Vigevano che lo scorso 14 settembre era stato investito da un'auto mentre stava attraversando le strisce pedonali con la moglie. Uno scooter si è schiantato contro un autobus di linea dell'Atm in via Cassino, a Milano. Gravissimo l'uomo di 53 anni che guidava il mezzo.

Solo alcuni degli incidenti mortali delle ultime ore. Tra le cause che più frequentemente causano i mortali c'è l'alta velocità, la guida sotto effetto di droga e alcol, la distrazione alla guida e il cattivo stato delle strade dovuto alla scarsa manutenzione.

Scooter si schianta contro un autobus a Milano, 3 feriti: 53enne in codice rosso

Incidente tra due moto, morto un giovane nel parmense. Ferito gravemente l'altro centauro