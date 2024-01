Incidente dopo la festa di compleanno a Rosarno, ieri sera Francesco aveva chiesto a Gessica di sposarlo

Sono Gessica Muià e il fidanzato Francesco Govinazzo i due ragazzi di 23 anni morti nella notte tra martedì e mercoledì a Rosarno, nel Reggino, in un incidente d'auto. La coppia viaggiava sulla Fiat 500 senza assicurazione guidata dal giovane, che non aveva mai conseguito la patente, insieme al cugino del conducente, un 20enne ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.