Ilary Blasi “Che stupida”, la mia verità (su Totti): «Il libro è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso»

Ilary Blasi ha deciso di raccontare la sua rinascita con un libro, «Che stupida. La mia verità». L'ex moglie di Francesco Totti, dopo il documentario su Netflix (Unica) e le interviste da Silvia Toffanin a Verissimo, ha ancora qualcosa da dire e da svelare. La fine del matrimonio con l'ex numero 10 della Roma le ha lasciato l'amaro in bocca e lei non ci sta. Dopo 20 anni di amore e famiglia, Ilary Blasi vuole fare chiarezza sulla storia del tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi e, in seguito, la sua rinascita perché una volta toccato il fondo ci si può solo rialzare e lei ha già rubato il titolo al pupone, diventando «la nuova regina di Roma».