Ilaria Salis, il papà: «Costretta a stare 23 ore in cella, è molto agitata». Chiesti i domiciliari a Budapest: cosa dice la norma Ue

, nuovo capitolo sulla giovane italiana detenuta in. Il papà Roberto ha incontrato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola a Strasburgo. Il meeting è avvenuto dopo il flash mob organizzato davanti alla Plenaria per chiedere che Ilaria Salis riceva un trattamento adeguato agli standard europei nelle carceri magiare.«L'incontro è stato molto positivo, la presidente lo ha ascoltato con molta attenzione e apprensione e ha ribadito che per quanto di sua competenza continuerà a seguire questa vicenda. Siamo contenti che si allarghi il fronte istituzionale di attenzione per la situazione di Ilaria Salis», ha spiegato l'eurodeputato di Avs Massimiliano Smeriglio, che ha accompagnato Roberto Salis all'incontro.