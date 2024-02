Ilaria Argiolas, domani il concerto al Monk: «La nuova voce rock delle borgate romane»

Un mercoledì all'insegna del rock. Domani 21 febbraio la cantautrice romana Ilaria Argiolas si esibirà in concerto al Monk Club di Roma (via Giuseppe Mirri 35), alle 21.30. L’evento live sarà l’occasione per presentare al pubblico della capitale, affezionato alle buone note, l’album dell’artista "M’hanno chiamato Ilaria", interamente prodotto da Fonoprint Studios. Una serata dedicata alla musica che vedrà l'esibizione anche di Mariella Nava e Edoardo De Angelis, noti cantautori conosciuti al pubblico romano.