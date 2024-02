Harry nel mirino di Trump: «Ha tradito la Regina, non lo perdono». Il processo sul visto al principe: «Hanno chiuso un occhio»

Donald Trump ai ferri corti col principe Harry. Alla Conservative Political Action Conference di Oxon Hill, l'ex presidente degli Stati Uniti ha lanciato una frecciatina all'amministrazione Biden, giudicata «troppo gentile» con i Sussex (Harry e Meghan Markle), che si sono trasferiti in California nel 2020. «Io non lo proteggerei, ha tradito la Regina ed è imperdonabile. Se fosse per me resterebbe da solo», ha spiegato al The Express.