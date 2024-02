Carlo III e il cancro, Harry torna in California: «Il volo di ritorno dopo 24 ore e una notte in albergo»

Meno di 24 ore. Ecco quanto tempo è durato il soggiorno a Londra del principe Harry, 39 anni, già in volo verso la California. Il duca del Sussex, dopo una visita al padre malato di cancro di circa 45 minuti e una notte in un hotel londinese e non a palazzo, ha già lasciato il Regno Unito. Il principe "ribelle", come rivela il Daily Mail, è stato avvistato, sotto scorta della polizia, all'aeroporto di Heathrow nel primo pomeriggio di mercoledì 7 febbraio. Harry non parlava in privato con il padre dal funerale della defunta regina Elisabetta II nel settembre 2022.