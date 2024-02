Harry e Meghan, il nuovo sito Sussex.com esalta lo status di reali, ma loro non sono più "sua altezza"

Harry e Meghan non sono più "altezze reali", infatti già dallo scorso anno sulla pagina ufficiale della royal family è stato eliminato il riferimento "HRH" ("His Royal Highness"), accanto ai loro nomi. Tuttavia, i due coniugi, che hanno da poco lanciato un nuovo sito per l'attività di business e filantropica ("Sussex.com"), hanno mostrato in primo piano, accanto a una loro foto, lo status "Duca e Duchessa di Sussex", enfatizzandone il titolo.

Un'operazione di 'rebranding' che sembra alterare, esaltandolo, il loro status di reali, con tanto di stemma. Sebbene questo appaia del tutto legittimo, su alcuni tabloid britannici è stato rilevato come possibile motivo di contrasto con la corte.