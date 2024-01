Reali, Harry parla del padre: «Ero terrorizzato quando c'era lui». Lo sgarbo a Re Carlo prima dell'operazione

Giorni fa la stampa ha dato conto di due messaggi distinti di pronta guarigione inviati dal principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, alla principessa Kate Middleton, 42 anni, operata all'addome lo scorso 16 gennaio, e a Re Carlo III, che subirà un imminente intervento alla prostata. Messaggi inviati dopo che si era polemizzato sui tabloid sulla tempestività delle comunicazioni sullo stato di salute dei reali alla tenuta di Montecito, dove Harry vive con la moglie e i due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni.

Un segno distensivo dopo mesi di polemiche a distanza, perlopiù giornalistiche, in cui Harry non si è mai espresso della famiglia reale. Come a voler recidere definitivamente un cordone ombelicale che lo stava soffocando. Tuttavia, proprio mentre monta l'affaire sulla salute dei reali, il "ribelle" Harry è tornato a parlare del padre.

Kate, «dell'operazione programmata non sapeva nessuno, nemmeno chi l'ha vista a Natale e per il suo compleanno: è preoccupante»