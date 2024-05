Harry e Meghan, la polemica sul tour reale in Nigeria e il "no" del Principe a Carlo: «È ferito». Kate sparita: nessuno la vede

Un bagno di folla e un'accoglienza degna di star. Il viaggio in Nigeria del Principe Harry, 39 anni, e della moglie Meghan Markle, 42 anni, si rivela un successo e volge al termine. La coppia ribelle di Montecito torna in California lunedì 13 maggio e pare che il volo farà scalo a Londra. Il soggiorno nel Paese africano ha riservato alla coppia molta attenzione mediatica, quell'interesse che forse mancava da tempo. Dopo l'amara e solitaria visita del Duca di Sussex in Regno Unito, quello nigeriano è stato decisamente diverso. Tante le critiche, almeno da parte dei tabloid, in particolare quelli britannici, che sono anche tornati sul suo recente soggiorno londinese. Il principe Harry, secondo il Sunday Times, ha rifiutato l'invito di Re Carlo III, 75 anni, a soggiornare in una residenza reale durante il suo viaggio a Londra. Il Duca di Sussex – che viveva al Frogmore Cottage insieme a sua moglie, prima di "dimettersi" nel 2020 – ha preferito un hotel.

Intanto, se da un lato i Sussex consolidano il proprio ruolo di outsider reali, pur conservando titoli e "privilegi", in Inghilterra le cose sono diverse: tutto tace. La grande domanda dei suddite è: come sta Kate? Nessun avvistamento o frase rivelatrice sulle vere condizioni di salute della Principessa di Galles, Kate Middleton, 42 anni, malata di cancro e scomparsa dalla scena pubblica da settimane. Cosa sappiamo? Le cure, parole del marito, il principe William, 41 anni, «stanno andando bene».

Il sovrano, anche lui colpito da un tumore, è invece tornato a presenziare a un "limitato" numero di eventi, dopo il fiume di voci su un netto peggioramento del suo stato. In questo caso, non mancano le dichiarazioni, perfino sulle cure e sul momento in cui gli è stata rivelata la diagnosi. Ragion per cui il giallo su Middleton rimane. Anche perché, nonostante sia stato smentito, in molti nutrono la speranza di rivedere la Principessa di Galles sul balcone di Buckingham Palace in occasione del Trooping the Colour, che dal 1748 celebra il compleanno del sovrano del Regno Unito.