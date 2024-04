Harry e Meghan, gelo reale: «Lei nega la visita dei nipoti, lui si sente libero. Kate e William mediano». L'eredità del Duca

Una visita lampo al padre a Londra. Le frasi dette in pubblico e le note ufficiali di sostegno. I tumori di Re Carlo, 75 anni, e della duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton, 42 anni, sembrano diventare l'occasione per riunire la famiglia. Almeno è quello che sostengono i biografi reali, convinti che il principe William, 41 anni, e la moglie abbiano chiesto ai duchi di Sussex Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, di portare con loro a Londra i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Una voce verosimile, ma senza alcuna conferma. Tuttavia, i tabloid britannici tirano dritto. E giornali come il Daily Mirror, smentendo le voci del passato, sostengono perfino che l'erede al trono e Middleton «stanno facendo del loro meglio per porre fine alla faida familiare con i duchi di Sussex».

Tuttavia, è anche vero, che Harry e Meghan sono stati gli ultimi tra i reali a sapere delle due diagnosi di cancro.