«Harry fugge da Londra e torna da Meghan: partito poche ore dopo la funzione». Bagno di folla e nessun incontro con Carlo

Un rientro amaro e fugace. Durato meno di 48 ore e complicato dalle provocazioni. Allietato solo da un bagno di folla felice di rivedere il figliol prodigo d'Inghilterra. Il principe Harry, 39 anni, ha celebrato il decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai reduci mutilati di cui il Principe ribelle è patron, nella cattedrale di St. Paul. Un evento a cui il 39enne tiene moltissimo e che lo ha visto impegnato in una lettura mentre l'attore Damian Lewis ha recitato una poesia ricordando l'importanza della competizione creata per superare i pregiudizi attorno alla disabilità e promuovere la riabilitazione.

Un breve soggiorno in un hotel londinese, che secondo Hello!, è già finito. «È stata una visita lampo perché il principe è partito poche ore dopo la funzione, pronto a raggiungere sua moglie Meghan Markle e andare in Nigeria».