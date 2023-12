Il Grande Fratello perdona Varrese, i social no. L'avvertimento di Signorini «Al prossimo episodio violento sei fuori». Beatrice lo abbraccia

Massimiliano Varrese sotto accusa fuori la casa del Grande Fratello per il suo atteggiamento violento e pressante nei confronti di Beatrice Luzzi, viene "perdonato" in diretta da Alfonso SIgnorini che gli concede un'ultima chance. L'attore è sotto choc.

Grande Fratello, Signorini perdona Varrese poi lo avvisa «Al prossimo episodio violento sei fuori». Beatrice lo abbraccia

Varrese perdonato

Dopo 97 giorni nella casa del Grande Frate il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice è ormai ai minimi termini: iniziato male, poi dopo il reset la situazione si è aggravato a causa dell’atteggiamento poco rispettoso dell'attore nei confronti della collega.

Dopo la bufera fuori dalla casa che ha mandato in tendenza l'hashtag #Varresefuori Alfonso Signorini decide di riparlare con Varrese e metterlo al corrente della situazione «Noi delle sue scuse non sappiamo più che farcene». Il conduttore vuole riprendere il discorso fatto la scorsa puntata in confessionale su alcune frasi e atteggiamenti nella casa nei confronti soprattutto di Beatrice che hanno superato il limite.

«Nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima purtroppo per fatti gravissimi dove la donna è sempre più oggetto di sopraffazione, l’opinione pubblica si sta fortemente sensibilizzando. Qualsiasi comportamento risulti fastidioso nei confronti di una donna diventa un caso nazionale, per certi aspetti può sembrare esagerato ma non lo è».