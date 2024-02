Grande Fratello, Letizia Petris sbotta: «Date sempre ragione a Paolo Masella. Io sono una me*da, ma lui è un pesantone»

Letizia Petris non ha per niente digerito il consiglio che Alfonso Signorini le ha voluto dare durante l'ultima diretta del Grande Fratello. Il conduttore ha consigliato alla gieffina di essere più accomodante e ha sottolineato che Paolo Masella è un uomo davvero paziente soprattutto con lei. Queste parole però hanno particolarmente infastidito Letizia Petris tant'è che in cucina si è sfogata con Massimiliano Varrese. «Paolo è pesante», ha sottolineato. «L'altra volta si è offeso solo perché ho chiesto a Marco di passarmi il calice di vino, invece, di chiederlo a lui. È un pesantone».