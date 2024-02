Giuseppe e Karol, ritrovati a Olbia i due ragazzini di 15 e 17 anni scomparsi da 10 giorni: «Stanno bene». I genitori: incubo finito

«È la fine di un incubo», Giulia, madre di Karol, il 15enne scomparso da Olbia in Sardegna insieme all'amico Giuseppe, lo scorso 25 gennaio, è esausta. Da quasi dieci giorni non aveva più notizie del suo Karol. Poi la svolta. Carabinieri e agenti della polizia hanno seguito alcuni amici, che gli stavano portando alcuni generi di conforto nelle campagne attorno alla città, e li hanno trovati sani e salvi. Ora dovranno spiegare il perché di questo gesto che ha mobilitato le forze dell'ordine in una grande operazione di ricerca con in campo decine di uomini e moltissimi gruppi di volontari e amici delle due famiglie. Una mobilitazione che ha interessato non solo la prefettura di Sassari ma anche due procure, quella di Tempio Pausania e quella dei minori di Sassari.