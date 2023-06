Giulia Tramontano, il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato l'omicidio: «Ho provato a bruciare il corpo»

Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta di 7 mesi, è stata uccisa. Il suo corpo è stato trovato nella notte, nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, il comune del Milanese da cui è scomparsa nella notte tra sabato e domenica. Ad ucciderla, il fidanzato e padre del bambino che portava in grembo, Alessandro Impagnatiello, che ha confessato l'omicidio.

Giulia Tramontano uccisa, la confessione

Alessandro Impagnatiello ha confessato e ha dato indicazioni ai Carabinieri su dove aveva nascosto il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la sua fidanzata di 29 anni incinta al settimo mese. Da quanto si è appreso, l'uomo ha consentito ai militari dell'Arma di ritrovare il cadavere della donna nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall'abitazione della coppia. Ora il pm Alessia Menegazzo sta interrogando il 30enne per poi procedere al suo arresto.