Giulia Cecchettin, l'auto avvistata in Austria: «A bordo solo il conducente». Mandato di cattura internazionale per Filippo Turetta

La Fiat Grande Punto targata FA 015 YE di Filippo Turetta è sparita dalle strade italiane per ricomparire in Austria. L'auto del 22enne scomparso da una settimana insieme alla ex fidanzata Giulia Cecchettin sarebbe stata avvistata a Leinz, a bordo una sola persona. Il dettaglio è emerso durante la puntata di venerdì 17 di Quarto Grado, rivelato dal direttore del Gazzettino, Roberto Papetti. Un altro tassello che va a complicare ulteriormente la posizione di Turetta, da ieri iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Venezia con l'accusa di tentato omicidio e immortalato dalle telecamere dell'area industriale di Fossò in un video in cui lo si vede aggredire a mani nude la ragazza per poi trascinarla in auto esanime.





Gli spostamenti

In Austria, sono pervenute segnalazioni relative alla Fiat Grande Punto targata FA 015 YE di Filippo Turetta. Tra queste, si registrano spostamenti in Carinzia, tuttavia, al momento, mancano conferme ufficiali. Un testimone ha affermato di aver visto Turetta entrare in un centro commerciale di San Candido, ma tale avvistamento non è stato ancora verificato dalle autorità. Il percorso del veicolo, tracciato dalle telecamere, ha coperto circa 700 chilometri, sorprendentemente senza effettuare alcun pagamento elettronico. Il mistero si infittisce ulteriormente in relazione alle soste effettuate durante il weekend in cui Turetta era in compagnia di Giulia Cecchettin. Le registrazioni indicano almeno due stop, evidenziati dal tempo di percorrenza più lungo del normale tra Fossò e Scorzé, con un aumento di venti minuti. Inoltre, durante il passaggio dal Vajont a Pecol, Turetta ha perso almeno quaranta minuti rispetto al tempo necessario per completare il percorso. Le circostanze di queste soste rimangono al momento avvolte nel mistero.