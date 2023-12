Giulia Cecchettin uccisa con un solo coltello da cucina, nessun segno di scotch: i risultati dell'autopsia durata 14 ore

Ci sono volute 14 ore per portare a termine l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin. A determinare una così lunga durata, il gran numero di coltellate inferte alla 22enne, che hanno reso complesso per i periti accertare se le ferite sono tutte riferibili ai colpi sferrati da Filippo Turetta o se parte di esse sono dovute ai movimenti compiuti dalla vittima per ripararsi dai fendenti. L'esame autoptico è terminato già ieri sera, venerdì 1 dicembre, è perciò probabile che oggi arrivi dai magistrati il nulla osta alla restituzione della salma alla famiglia, che potrà quindi fissare la data del funerale, previsto martedì 5 dicembre a Padova.