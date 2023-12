Giulia Cecchettin, iniziata l'autopsia che farà luce su come è morta: sul corpo verrà fatta anche una tac

Sul corpo martoriato di Giulia Cecchettin è iniziata l'autopsia per far luce su come è morta: i primi esiti degli esami autoptici potrebbero fornire risposte sul numero di coltellate e l'arma utilizzata. E sul corpo della giovane di 22 anni verrà fatta anche una tac. «Non sappiamo quando potrà durare l'indagine, dipende dalla lesività che verrà riscontrata. I tempi si decidono man mano che l'indagine va avanti, da quello che viene rinvenuto», ha detto Anna Aprile, dirigente dell'unità operativa di Medicina Legale dell'ospedale universitario di Padova, riferendosi all'esame necroscopico in atto sul corpo di Giulia Cecchettin.

La dirigente ha precisato che sul corpo verrà eseguita anche una Tac. Rispondendo ai cronisti, sull'aspetto umano di questa vicenda, Aprile ha affermato: «Era una giovane donna, frequentava la nostra Università, la sentiamo come una perdita comune, non solo della famiglia, ma di tutta la comunità. Giulia è entrata nel cuore di tutti».

Nuovo interrogatorio per Filippo Turetta

Filippo Turetta sarà interrogato oggi dal procuratore Andrea Petroni sulle circostanze della brutale aggressione a Giulia Cecchettin, che ha strenuamente cercato di difendersi.

Le testimonianze

Nel frattempo, il padre e la sorella di Giulia, tramite i loro avvocati, stanno continuando a raccogliere testimonianze da coloro che erano più vicini a lei. Queste testimonianze indicano un «timore» nei confronti del comportamento dell'ex fidanzato e segnalano una presunta «persecuzione».